شكرا لمتابعة خبر عن صدور عدد من الأوامر الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الخميس، عدة أوامر ملكية، والتي تضمنت: أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه. ثانياً: يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

ويُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كما يُعيّن صاحب السمو الأمير/ ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

ويُعفى صاحب السمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.

وصدر أمر ملكي يتضمن: أولاً: يُعفى معالي الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه. ثانيًا: يُكلّف صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يُعيّن معالي الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، يُعيّن معالي الأستاذ/ فهد بن عبدالله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، يُعيّن معالي الأستاذ/ تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، يُعيّن معالي الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير، يُعفى معالي الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه.

يُعيّن الأستاذ/ عبدالله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، يُعيّن الأستاذ/ هشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف مستشارًا لسمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، كما تُعيّن معالي الدكتورة/ إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.