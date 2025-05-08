شكرا لمتابعة خبر عن هتان السيف تكشف عن لحظة صادمة ضربت فيها شخصًا في الشارع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الملاكمة هتان السيف عن تعرضها لموقف صادم، حين اضطرت للدفاع عن نفسها وضربت شخصًا في الشارع، وهو ما شكل لها صدمة كبيرة.

وقالت هتان خلال استضافتها في بودكاست “يصير خير”: “صار موقف كان أول وآخر مرة في حياتي، واضطريت إني أضرب شخص، اتصدمت إني ممكن أذي شخص بهذه الطريقة، كنت أشوف نفسي أضرب في النادي أو في القفص، لكن برا القفص، ما في قوانين ولا حكم ولا وقت، والكابتن ما هو ورايا يقولي إيش أسوي” .

وأضافت: “مرة خفت ورحت أركض عند الكابتن وقولت له أنا خايفة إني سويت كدا، ما أدري كيف رفعت يدي وضربت شخص” .

كما أشارت هتان السيف خلال حديثها إلى أن التجربة كانت صعبة وغير متوقعة بالنسبة لها، خاصة أنها معتادة على أجواء الملاكمة المنظمة .