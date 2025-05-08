شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت العشوائية.. حملة مكثفة بالعاصمة المقدسة استعدادًا للحج والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الأنشطة العشوائية

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم, حملة رقابية ميدانية شاملة استهدفت الظواهر السلبية والأسواق العشوائية في عدد من الأحياء الغربية بمدينة مكة المكرمة، في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام 1446هـ، وضمن خططها التشغيلية المعتمدة لتعزيز النظام العام وحماية الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، من أبرزها: رصد محلين مخالفين داخل موقع سكني استُغل بشكل غير نظامي، ومصادرة 13 جهازًا من أدوات التبريد، إضافة إلى مصادرة 7 مكائن خياطة تشغَّل بطريقة مخالفة، إلى جانب إتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حفاظًا على سلامة المستهلكين ودعمًا لمعايير الصحة العامة.وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى مكافحة الأنشطة العشوائية التي تسهم في تشويه المظهر الحضري وتعطيل الحركة التنظيمية، إضافة إلى حماية البيئة والصحة العامة من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الانضباط في الأماكن العامة بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة لحجاج بيت الله الحرام وسكان مكة المكرمة.وأكدت أن هذه الحملات الميدانية مستمرة على مدى الساعة طيلة موسم الحج، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الرقابة الميدانية، وحرصها على رفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط في المشهد الحضري، وضمن سعيها إلى تقديم خدمات بلدية عالية الكفاءة، تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة، وتهيئة بيئة حضرية متكاملة وآمنة تليق بمكانة العاصمة المقدسة، وتواكب خدمة ضيوف الرحمن على أعلى المستويات.