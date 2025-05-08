- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ونائب رئيس دولة فلسطين يبحثان سُبل تعزيز العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.
وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.
فيما حضر من الجانب الفلسطيني، معالي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدي الخالدي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية السيد أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين السيدة آيه محيسن.
وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.
بحث تطورات الأوضاع في فلسطينحضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
فيما حضر من الجانب الفلسطيني، معالي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدي الخالدي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية السيد أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين السيدة آيه محيسن.