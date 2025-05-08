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شكرا لقرائتكم خبر عن كولمبو.. المملكة تؤكد التزامها بتعزيز العمل الجماعي لمواجهة تحديات المناخ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بمشاركة المملكة العربية السعودية، انطلقت اليوم الخميس في العاصمة السريلانكية كولومبو أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمركز النظام الإقليمي المتكامل للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة لإفريقيا وآسيا "RIMES"، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وترأس وفد المملكة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن بن سالم غلام.
وشدد على ضرورة بناء منظومات متكاملة للإنذار المبكر تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في دول الإقليم.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمبادرات الدولية، لا سيما مبادرة الأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع"، داعيًا إلى معالجة الفجوات في سلاسل الرصد والتحليل وتعزيز الاتصال الفعال مع المستفيدين، بما يضمن قرارات مستندة إلى أدلة علمية دقيقة.
إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية وإقليمية كبرى مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
إضافة إلى دعمها لبرامج بناء القدرات ونقل المعرفة للدول النامية.
واختتم كلمة المملكة بتجديد التزام المملكة بتعزيز العمل المناخي المشترك، وتطوير البنية التحتية الرقمية الموحدة، وتأسيس منصات إقليمية لتبادل البيانات وتوحيد المعايير، بما يسهم في بناء منظومة إنذار مبكر شاملة وأكثر عدلًا وكفاءة.
وترأس وفد المملكة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن بن سالم غلام.
أهمية التعاون الإقليمي والدوليوأكد د. غلام في كلمة المملكة خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المتسارعة.
وشدد على ضرورة بناء منظومات متكاملة للإنذار المبكر تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في دول الإقليم.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد امتدادًا للمبادرات الدولية، لا سيما مبادرة الأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع"، داعيًا إلى معالجة الفجوات في سلاسل الرصد والتحليل وتعزيز الاتصال الفعال مع المستفيدين، بما يضمن قرارات مستندة إلى أدلة علمية دقيقة.
نظام وطني للإنذار المبكروأوضح غلام أن المملكة كانت أول دولة في الشرق الأوسط تطلق نظامًا وطنيًا للإنذار المبكر عام 2011، عبر المركز الوطني للأرصاد، واستمرت في تطويره من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات الضخمة.
إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية وإقليمية كبرى مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
برامج بناء القدراتكما استعرض د. أيمن غلام جهود المملكة في دعم المنظومة الإقليمية والدولية عبر إنشاء مراكز متخصصة كمركز التغير المناخي والعواصف الغبارية والبرنامج الوطني للاستمطار.
إضافة إلى دعمها لبرامج بناء القدرات ونقل المعرفة للدول النامية.
واختتم كلمة المملكة بتجديد التزام المملكة بتعزيز العمل المناخي المشترك، وتطوير البنية التحتية الرقمية الموحدة، وتأسيس منصات إقليمية لتبادل البيانات وتوحيد المعايير، بما يسهم في بناء منظومة إنذار مبكر شاملة وأكثر عدلًا وكفاءة.