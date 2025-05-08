شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: أكثر من 20 مبادرة نسائية بالحرمين وفق الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عزّزت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المسارات الإثرائية لوكالة الشؤون النسائية بالحرمين الشريفين، في إطار جهودها لتعضيد ريادة المرأة السعودية ضمن منظومة العمل الديني، وفق القواعد والضوابط الشرعية، وبما يسهم في إثراء تجربة القاصدات من زائرات وحاجّات بيت الله الحرام علميًا، ومعرفيًا، وثقافيًا، وتوعويًا خلال موسم حج 1446هـ.



وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال ترؤسه لاجتماع الهيئة الاستشارية النسائية في الحرمين الشريفين عن بُعد، أن رئاسة الشؤون الدينية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مشاركة المرأة في المنظومة الدينية من خلال برامج نوعية ومسارات إثرائية تتوافق مع خصوصيتها وتراعي احتياجاتها، وبما يتسق مع القيم الشرعية والتوجيهات النظامية.



تمكين الكوادر النسائية

وأشار إلى أن الرئاسة عملت على تضمين هذه المسارات ضمن الخطة التشغيلية للموسم الجاري، في خطوة تعكس إيمانها بأهمية دور المرأة في توعية وإرشاد القاصدات وتقديم الخدمات الدينية لهن، لا سيما فيما يتعلق بتعليم المناسك، وتوضيح المسائل الشرعية، وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح التلاوة، والإجابة على الاستفسارات الدينية، بما يمكنهن من أداء النسك والعبادات بكل طمأنينة وروحانية في أجواء آمنة ومهيأة تراعي الخصوصية الشرعية والاجتماعية.



وشدد الدكتور السديس على حرص الرئاسة على تمكين الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة علميًا وعمليًا، وتهيئة بيئة عمل تراعي احتياجات المرأة المسلمة في الحرمين الشريفين، وتعزز من قدرتها على تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن من النساء، انطلاقًا من رسالة الحرمين العالمية والمحلية في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الفقه الشرعي الصحيح.



وقد شرعت وكالة الشؤون النسائية في الرئاسة في التوسع بأدوارها خلال موسم الحج من خلال إطلاق أكثر من 20 مبادرة نوعية، تشمل برامج علمية وتوعوية وتطويرية تُقدّم في بيئة عمل مؤسسية محوكمة، ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة "تزودوا"، ومبادرة "عشرٌ وارفة"، ومبادرة "عليكم بالسكينة"، بالإضافة إلى مبادرة "تطوير إجابة السائلين"، كما سيتم تنظيم عشرة لقاءات إثرائية علمية ووعظية وتثقيفية موجهة للقاصدات والحاجات في مواقع متعددة داخل الحرمين الشريفين.



وتضمنت خطة وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج 1446هـ جملة من البرامج والمبادرات الدينية النسائية المتخصصة، التي تهدف إلى تعميق أثر شعيرة الحج في وجدان وسلوك حاجّات بيت الله الحرام، بما يسهم في إنجاح رحلتهن الإيمانية، وتمكينهن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق مقتضى الشرع، ومراعاة لآداب وضوابط الحرمين الشريفين.



ويؤدي قطاع الشؤون النسائية بالرئاسة دورًا محوريًا وفعالًا في خدمة القاصدات من ضيوف الرحمن، انطلاقًا من رؤيتها في تعزيز مشاركة المرأة المسلمة في الحرمين الشريفين، ضمن بيئة عمل تحكمها الضوابط الشرعية وتحقق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، بما يعكس مكانة الحرمين الشريفين ودورهما الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.