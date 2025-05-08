شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا بجامعة طيبة.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل

برامج الدراسات العليا في جامعة طيبة

الدراسات العليا في جامعة طيبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات "انتظام" للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1447هـ، ويستمر حتى الـ 14 من شهر يونيو المقبل.وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن القبول يشمل برامج وأقسام (6) كليات بالجامعة، تتضمن "كلية التمريض".ويشمل القبول أقسام إدارة وتعليم التمريض، وتمريض الباطنة والجراحة، وتمريض الأمومة والطفولة، و"كلية الهندسة" وتشمل قسم الهندسة الكهربائية، و"كلية العلوم وهندسة الحاسب الآلي".وتشمل أقسام نظم المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، و"كلية الحقوق" بقسمي القانون العام، والقانون الخاص، و"كلية الآداب والعلوم الإنسانية" وتشمل أقسام الاستشراق، والدراسات القرآنية، واللغة العربية وآدابها.إضافة إلى "كلية التربية" ويشمل أقسام سياسات واقتصاديات التعليم، وعلم النفس التربوي، والتربية الخاصة، والمناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم.ودعت الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم شروط القبول إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، عبر البوابة الإلكترونية.