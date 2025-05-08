- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا بجامعة طيبة.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات "انتظام" للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1447هـ، ويستمر حتى الـ 14 من شهر يونيو المقبل.
وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن القبول يشمل برامج وأقسام (6) كليات بالجامعة، تتضمن "كلية التمريض".
وتشمل أقسام نظم المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، و"كلية الحقوق" بقسمي القانون العام، والقانون الخاص، و"كلية الآداب والعلوم الإنسانية" وتشمل أقسام الاستشراق، والدراسات القرآنية، واللغة العربية وآدابها.
ودعت الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم شروط القبول إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن القبول يشمل برامج وأقسام (6) كليات بالجامعة، تتضمن "كلية التمريض".
برامج الدراسات العليا في جامعة طيبةويشمل القبول أقسام إدارة وتعليم التمريض، وتمريض الباطنة والجراحة، وتمريض الأمومة والطفولة، و"كلية الهندسة" وتشمل قسم الهندسة الكهربائية، و"كلية العلوم وهندسة الحاسب الآلي".
وتشمل أقسام نظم المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، و"كلية الحقوق" بقسمي القانون العام، والقانون الخاص، و"كلية الآداب والعلوم الإنسانية" وتشمل أقسام الاستشراق، والدراسات القرآنية، واللغة العربية وآدابها.
الدراسات العليا في جامعة طيبةإضافة إلى "كلية التربية" ويشمل أقسام سياسات واقتصاديات التعليم، وعلم النفس التربوي، والتربية الخاصة، والمناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم.
ودعت الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم شروط القبول إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، عبر البوابة الإلكترونية.