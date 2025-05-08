شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تكليف نائب وزير الداخلية وتعيين نائب وزير الحرس الوطني.. صدور أوامر ملكية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر اليوم الخميس، عدد من الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وشملت:

يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه. أوامر ملكية جديدة يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

يُعيّن صاحب السمو الأمير/ ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة. نائب وزير الداخلية ونائب وزير الحرس الوطني يُعفى صاحب السمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى.

وتضمنت الأوامر الملكية، تعيين معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود (نائبًا لوزير الحرس الوطني) بمرتبة وزير.

كما تم تكليف سمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف بعمل نائب وزير الداخلية.