شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 57 موظفًا بـ "البيئة" لاجتيازهم برامج الشهادات الاحترافية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية