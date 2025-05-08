شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. اختتام برامج الإعلام والتوعية بتأكيد توحيد الرسائل المناخية لحج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم المركز الوطني للأرصاد اليوم بجدة أعمال الورشة التنسيقية التي نظمها لممثلي برامج التوعية والإعلام بالجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات لجنة الحج العليا، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل في التوعية الإعلامية بمعلومات الطقس والمناخ خلال موسم حج هذا العام 1446هـ .

وأكد المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمركز الدكتور تركي بن حبيب الله، في كلمته الافتتاحية، أن الإعلام يشكّل حلقة الوصل الجوهرية بين الجهات المختصة وضيوف الرحمن، من خلال إيصال المعلومات الأرصادية في الوقت المناسب، بلغة دقيقة ومتزنة تعزز التفاعل الوقائي، مضيفا أن تكامل الأدوار بين الجهات والمركز الوطني للأرصاد يتجاوز مجرد تبادل المعلومات إلى بناء ثقافة مناخية واعية، تسهم في رفع الجاهزية وتعزيز السلامة العامة .

مصدر موثوق للرسائل الإعلامية وأوضح أن صدور الموافقة على أن يكون المركز الإعلامي الموحد بإشراف معالي وزير الإعلام هو المرجعية لجميع الرسائل الإعلامية الخاصة بالحج، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز توحيد الرسائل وضمان مصداقيتها. كما شدّد على أهمية التنسيق المبكر، وتوحيد الرسائل الإعلامية، وحصر المعلومة في جهات الاختصاص، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم نموذج إعلامي توعوي يُحتذى به عالميًا في خدمة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام . محاور الورشة وناقشت الورشة عددًا من المحاور المهمة، تضمنت آليات النشر التوعوي المشترك، وسبل تعزيز الشراكة بين الجهات في بث الرسائل التحذيرية والمناخية خلال موسم الحج، والتأكيد على أهمية اعتماد المركز الوطني للأرصاد كمصدر رسمي للمعلومات الأرصادية والمناخية، إلى جانب استعراض التوقعات المناخية للمشاعر المقدسة وآليات التنسيق في إدارة المحتوى الإعلامي المتعلق بالطقس والمناخ .

وخلصت الورشة إلى أهمية توحيد الجهود الإعلامية لضمان اتساق الرسائل الموجهة إلى الحجاج والعاملين، والالتزام بالإجراءات النظامية في نشر المعلومات المناخية، وتكثيف التعاون بين الجهات ذات العلاقة والمركز الوطني للأرصاد، بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والوعي الوقائي خلال موسم الحج 1446هـ .