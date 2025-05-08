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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف للعلوم الأمنية تحصل على اعتماد دولي لبرامجها التدريبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد المؤسسي لجميع برامجها التدريبية والتعلم عن بعد «IDL» لمدة خمسة أعوام حتى 2030م من مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر الأمريكي «ACCET».
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي هو ثمرة جهود مستمرة من جميع قطاعات الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل معايير الجودة والتميز.
وأشار إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في التدريب الأمني إقليميًّا ودوليًّا، بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.
وأشار د. البنيان إلى أن حصول الجامعة على هذا الاعتماد الاستثنائي لمدة خمسة أعوام من أول عملية تقديم يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل خبراء دوليين متخصصين.
وذلك للتأكد من توافق برامج الجامعة مع معايير ACCET، التي تركز على جودة المناهج، وكفاءة المدربين، وفعالية أساليب التدريب الحديثة، هذا بالإضافة إلى بيئة التدريب المتطورة والتقنيات التعليمية الحديثة.
وأضاف أن هذا الاعتماد يأتي كذلك في إطار تحسين جودة مخرجات التدريب، بعد استحداث ثلاثة مسارات جديدة هي: الشهادات المهنية الأمنية، وبرامج التدريب التنفيذي «برامج القيادة»، والأكاديمية الأمنية الافتراضية.
وأكد د. البنيان أن حصول جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد المؤسسي الدولي يُعَدُّ امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود، الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر المملكة العربية السعودية.
واختتم رئيس الجامعة تصريحه في هذه المناسبة برفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة العربية المتميزة في عطائها.
وبين أنها أضحت - بفضل الله تعالى، ثم بما تهيأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها وحتى اليوم - مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
ونوه في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز الجهود لكل ما من شأنه تجويد وتطوير الأداء في الجامعة وفق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية، يؤازره في ذلك إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
ويعد ACCET جهة معنية بمنح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
يشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حصلت على اعتراف دولي من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ لبرنامجيها التدريبيين ”تأهيل أخصائي لتحقيقات الجرائم السيبرانية“ و”تأهيل اختصاصي لاستجابة الحوادث السيبرانية“ في عام 2022.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي هو ثمرة جهود مستمرة من جميع قطاعات الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل معايير الجودة والتميز.
تدريب نوعي لتعزيز جاهزية القدراتوتعمل الجامعة على تقديم تدريب نوعي لتعزيز جاهزية القدرات الأمنية البشرية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة.
وأشار إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في التدريب الأمني إقليميًّا ودوليًّا، بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.
وأشار د. البنيان إلى أن حصول الجامعة على هذا الاعتماد الاستثنائي لمدة خمسة أعوام من أول عملية تقديم يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل خبراء دوليين متخصصين.
وذلك للتأكد من توافق برامج الجامعة مع معايير ACCET، التي تركز على جودة المناهج، وكفاءة المدربين، وفعالية أساليب التدريب الحديثة، هذا بالإضافة إلى بيئة التدريب المتطورة والتقنيات التعليمية الحديثة.
جودة وتميز البرامج التدريبيةكما يعكس هذا الاعتماد الدولي جودة وتميز البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة، ويوفر لها العديد من المزايا أبرزها تعزيز ثقة المستفيدين والجهات المعنية في جودة مخرجاتها، وتحسين فرص الحصول على التمويل والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تسهيل الاعتراف بشهاداتها ومؤهلاتها على نطاق أوسع.
وأضاف أن هذا الاعتماد يأتي كذلك في إطار تحسين جودة مخرجات التدريب، بعد استحداث ثلاثة مسارات جديدة هي: الشهادات المهنية الأمنية، وبرامج التدريب التنفيذي «برامج القيادة»، والأكاديمية الأمنية الافتراضية.
وأكد د. البنيان أن حصول جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد المؤسسي الدولي يُعَدُّ امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود، الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر المملكة العربية السعودية.
تحقيق الأمن العربي المشتركوأعرب عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بحصولها على الاعتماد المؤسسي، الذي سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واختتم رئيس الجامعة تصريحه في هذه المناسبة برفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة العربية المتميزة في عطائها.
وبين أنها أضحت - بفضل الله تعالى، ثم بما تهيأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها وحتى اليوم - مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
ونوه في الوقت ذاته بالرعاية والمتابعة الدائمة التي تجدها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وتوجيهاته المستمرة بتعزيز الجهود لكل ما من شأنه تجويد وتطوير الأداء في الجامعة وفق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية، يؤازره في ذلك إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمرالجدير بالذكر أن مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر «ACCET»، يعد من أبرز هيئات الاعتماد الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظى باعتراف وزارة التعليم الأمريكية.
ويعد ACCET جهة معنية بمنح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
يشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حصلت على اعتراف دولي من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ لبرنامجيها التدريبيين ”تأهيل أخصائي لتحقيقات الجرائم السيبرانية“ و”تأهيل اختصاصي لاستجابة الحوادث السيبرانية“ في عام 2022.