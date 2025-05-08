شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية عن مشروعه: (مؤشر اللغة العربية) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلَّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية عن فئة المؤسسات، خلال الحفل الذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والثقافية العربية؛ وذلك تكريمًا لمشروعه النوعي (مؤشر اللغة العربية).

ويجسد هذا التكريم اعترافًا عربيًّا رفيعًا بالدور الريادي الذي ينهض به المجمع في خدمة اللغة العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وإسهامه في تطوير أدوات قياس علمية دقيقة تواكب التطلعات الثقافية والمعرفية الحديثة، وتعزز مكانة العربية عالميًّا.

وأكد سعادة الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن صالح الوشمي أن نيل هذه الجائزة يمثل امتدادًا للثقة العربية والدولية بالمبادرات التي يتبناها المجمع، ويعكس نجاح جهوده المؤسسية في تحقيق الريادة العلمية والمعرفية، وتقديم مشروعات مرجعية مبتكرة لخدمة اللغة العربية، مشيرًا إلى ما يجده المجمع من الدعم الدائم من الأمير/ بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود -حفظه الله- وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، لعموم برامجه وأنشطته.

وأوضح أن (مؤشر اللغة العربية) يمثل مشروعًا إستراتيجيًّا طموحًا أطلقه المجمع لرصد واقع اللغة العربية، عبر مؤشرات كمية وكيفية تغطي ثمانية مجالات حيوية، من خلال منظومة علمية شارك في إعدادها أكثر من (50) خبيرًا دوليًّا، عن طريق تحليل (226) مصدرًا مرجعيًّا، وتنظيم (26) حلقةً نقاشيةً تخصصيةً؛ وهو ما مكَّن المؤشر من تقديم بيانات موثوقة تدعم صُنَّاع القرار، والباحثين، والجهات المهتمة باللغة العربية عالميًّا.

ويُعَد مشروع (مؤشر اللغة العربية) خطوةً متقدمةً نحو تحقيق المرجعية العلمية للغة العربية؛ إذ يعمل المجمع على إصدار تقارير دورية مبنية على المؤشر؛ لرصد استخدام اللغة العربية وتحليله في القطاعات التعليمية، والثقافية، والإعلامية، والرقمية؛ على نحو يسهم في توجيه الجهود المستقبلية إلى دعم العربية، وتمكينها في البيئات المختلفة.

وتأتي جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية، التي أُطلقت بالتعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية؛ تكريمًا للشخصيات والمؤسسات التي أسهمت بإبداعها في الحفاظ على اللغة العربية، وتطويرها، ونشرها عالميًّا. وتُعَد من الجوائز العربية المرموقة في مجال دعم المبادرات اللغوية والثقافية.

ويواصل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -بمشروعاته ومبادراته النوعية- رسالته في تعزيز مكانة اللغة العربية محليًّا وعالميًّا؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية.