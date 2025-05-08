الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ خطة برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ

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وأوضحت الهيئة أن "برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ"، يتضمن أربعة مسارات رئيسية هي: «التقييمات السيبرانية الفنية، الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، رفع كفاءة القدرات السيبرانية، رفع الوعي بالأمن السيبراني»، كما يشتمل على إنشاء غرفة للعمليات السيبرانية تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات السيبرانية ومشاركتها مع الجهات الوطنية، إضافة إلى تخصيص فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية، ومساندة الجهات في أعمال التقييمات السيبرانية التي تستهدف قياس المخاطر السيبرانية للأصول والأنظمة الحساسة لدى الجهات الوطنية.
ويتضمن البرنامج إجراء «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ»، الهادف إلى تنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، وتمكين مختصي الأمن السيبراني في الجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن. كما يشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية الميدانية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية تتمثل في: «عقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنظيم المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتخصيص مجموعة من مواد التوعية السيبرانية المتنوعة في مرافق الضيافة السياحية بمكة المكرّمة ومقدمي خدمات الحج والعمرة».
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ووضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
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