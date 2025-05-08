تقنية الطائف تكرم متقاعديها من المدربين والإداريين 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الكلية التقنية بالطائف حفل تكريم المتقاعدين من المدربين والإداريين للعام التدريبي ١٤٤٦ ، وذلك بقاعة التوت للاحتفالات والمؤتمرات بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ خالد بن سعيد الغامدي ومدير المعهد الثانوي الصناعي بالطائف المهندس صالح الزهراني ومدير إدارة التدريب الأهلي بالطائف الأستاذ يوسف الثبيتي ومدير عام مجموعة شركة توت الأستاذ بندر المالكي ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية فيما تجاوز الحضور ١٤٠ شخصا من منسوبي الكلية وأقارب وأصدقاء المحتفى بهم .

وأشاد عميد الكلية بجهود المكرمين من المتقاعدين الذين كان لهم دور كبير في تطور العمل وازدهاره على مستوى التدريب والإدارة .

وقال الغامدي:

إنكم حين تغادرون صرح العمل فقد تركتم بصمة خالدة لمن خلفكم من الجيل الحالي والأجيال القادمة وأنتم صنعتم منا قادة تعلمنا منكم جميعا معنى الإخلاص في العمل والجد والاجتهاد .

وقد شكر الغامدي الشريك الاستراتيجي للكلية مدير عام مجموعة توت الأستاذ بندر المالكي على حسن الاستضافة والترتيب لإنجاح اللقاء .

من جهته عبر الأستاذ سعد المالكي في كلمة المتقاعدين عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل عمادة الكلية ومنسوبيها لإقامة هذا الحفل مشيرا إلى رحلة الزملاء المتقاعدين في رحاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طوال السنوات الماضية .

وفي الختام كرم عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ خالد الغامدي المتقاعدين وهم :

نوار العصيمي ، مطر المالكي ، سعد المالكي ، فهد العصيمي ، أحمد الجهني ، سعيد القحطاني بدروع تقديرية وهدايا عينية ، فيما قدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين .

تلا ذلك تكريم الشريك الاستراتيجي للكلية مدير عام مجموعة شركة توت الأستاذ بندر المالكي .

وفي نهاية الحفل قدمت فرقة صفوف المملكة وبني سعد عددا من الفنون الشعبية التي شارك فيها الجميع .