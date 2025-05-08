شكرا لمتابعة خبر عن سيدة مصرية تعبر عن امتنانها للمملكة بعد نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّرت سيدة مصرية عن امتنانها العميق للمملكة، بعد أن خضع الطفل “محمد جمعة” لعملية دقيقة لفصل التوأم الطفيلي، أجريت مجانًا بالكامل دون أي مقابل مادي.

وقالت السيدة التي لم تتمالك نفسها من شدة الفرح: “شكرًا من القلب القلب للسعودية على إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد جمعة مجانًا وبدون أي مقابل”.

العملية، التي أُجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، تمت بتوجيهات من القيادة السعودية، وشارك فيها فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة، في إنجازٍ جديد يُضاف إلى سجل البرنامج السعودي لفصل التوائم.

ونجح الفريق الطبي في فصل التوأم الطفيلي المصري “محمد عبد الرحمن جمعة” بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 8 ساعات، نُفذت على 6 مراحل بمشاركة 26 متخصصًا من مختلف التخصصات الطبية.

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