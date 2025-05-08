شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح أسباب تفوق طلاب المنطقة الشرقية في اختبارات القدرات والتحصيلي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبد اللطيف الحمادي مستشار تربوي وتعليمي أسباب تفوق طلاب المنطقة الشرقية في اختبارات القدرات والتحصيلي.

وقال الحمادي :” تفوق الطلاب يعود لمنظومة كاملة ، تطوير المعلمين فضلاً عن تطوير المناهج”٠

وأضاف” لابد أن يكون هناك في كل مدرسة معلم متخصص في القياس والقدرات والتحصيل حتى يعطي الطلاب دورات ويوعيهم”٠

وتابع” المنطقة الشرقية متطورين ومتفوقين لأن لديهم خطط ودورات ولديهم متخصصين ويدربون المعلم في المدارس كما أن ثقافة الأسر هناك لها دور كبير في تثقيف أبنائهم”٠