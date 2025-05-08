شكرا لمتابعة خبر عن النقل تمهد الطريق للتاكسي ذاتي القيادة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وكيلة تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل، الدكتورة أميمة بامسق، عن توجه الهيئة نحو إطلاق مشروع التاكسي ذاتي القيادة في العاصمة الرياض.

جاء إعلان الدكتورة بامسق خلال مشاركتها في مؤتمر الذكاء الاصطناعي، ضمن جهود المملكة لتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل.

وأكدت بامسق أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والاستدامة، ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

ويُرتقب أن يُحدث المشروع تحولاً ملموسًا في قطاع المواصلات، من خلال تقليل معدلات الازدحام، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، إلى جانب توفير وسيلة نقل حديثة وفعالة تخدم سكان الرياض وزوارها.

ولفتت الهيئة إلى أن المشروع ليس الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، إذ سبق وأن نفذت تجارب تشغيل مركبات ذاتية القيادة خلال موسم الحج لنقل الطلبات داخل المشاعر المقدسة، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية.

وتعكس هذه المبادرات توجه الهيئة نحو توسيع نطاق حلول النقل الذكي، وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان التقنيات الحديثة.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ التاكسي ذاتي القيادة قريبًا، مع التركيز في البداية على التجارب الميدانية لضمان جاهزية التقنية قبل تعميمها على نطاق واسع.