شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

واطمأن معاليه على حالة التوأم الصحية؛ وذلك تمهيدًا لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” برفقة ذويهما صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، قادمين من جمهورية الصومال الفيدرالية.