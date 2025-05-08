شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح سبب تفاوت زمن الرحلات بين جدة ونيويورك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن الرحلة الجوية من جدة إلى نيويورك تستغرق قرابة 13 ساعة، في حين تقل مدة الرحلة في الاتجاه المعاكس إلى نحو 11 ساعة و40 دقيقة، مؤكدًا أن هذا الفرق الزمني لا يعود إلى دوران الأرض كما يعتقد البعض.

وبيّن المسند أن السبب الحقيقي يكمن في التيارات النفاثة العلوية الغربية، التي تهب بسرعات تتراوح بين 200 إلى 500 كيلومتر في الساعة، وتؤثر بشكل مباشر على سرعة الطائرة النسبية، إما بدفعها أو بمقاومتها.

وأضاف: “الاعتقاد بأن دوران الأرض من الغرب إلى الشرق يمنح الطائرات المتجهة شرقًا أفضلية زمنية هو تصور خاطئ، فالغلاف الجوي يدور مع الأرض كوحدة واحدة بفعل الجاذبية والقصور الذاتي”.

ولضرب مثال على ذلك، تساءل المسند: “لو علّقت طائرة هليكوبتر في مكانها فوق نقطة محددة على سطح الأرض، هل سيتغير موقعها بسبب دوران الأرض؟”.

وأجاب: “لا، لن يتغير، لأن الطائرة والغلاف الجوي المحيط بها يتحركان مع الأرض بنفس السرعة والاتجاه”.

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