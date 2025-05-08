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صدور عدٍ من الأوامر الملكية

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صدور عدٍ من الأوامر الملكية

شكرا لقرائتكم خبر عن صدور عدٍ من الأوامر الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدور عدد من الأوامر الملكية
أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.

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‏ثانياً: يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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