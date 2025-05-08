شكرا لقرائتكم خبر عن صدور عدٍ من الأوامر الملكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - صدور عدد من الأوامر الملكيةأولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.‏ثانياً: يُعيّن صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.