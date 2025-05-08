شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح على منطقتي الباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة على عسير

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والأجزاء المجاورة لها.وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالتين تستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال المع، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.