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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح على منطقتي الباحة وعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والأجزاء المجاورة لها.
وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالتين تستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.
وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالتين تستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.