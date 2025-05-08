شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 45 متدربة.. "فتاة الأحساء" تختتم دراستين لتأهيل القيادات الكشفية النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أساسيات العمل الكشفي

إعداد القائدات الكشفيات

الدمام - شريف احمد - نظّمت جمعية فتاة الأحساء للتنمية الأسرية، دراستين كشفيتين متخصصتين ضمن برامجها الرامية إلى التأهيل القيادي للكشافة. وأقيمت الدراستان في مركز الملك عبدالعزيز الكشفي، بمشاركة 45 متدربة من مختلف القطاعات المهتمة بالعمل الكشفي وتطوير القيادات النسائية فيه.وأفادت الجمعية أن البرامج التدريبية اشتملت على ”الدراسة الأولية للشارة الخشبية“، التي تولت قيادتها القائدة مناير الدباس، وشاركت في تقديمها قائدات التدريب أروى الغامدي وميادة المسعودي.وأوضحت أن هذه الدراسة ركزت على تزويد المشاركات بأساسيات العمل الكشفي وتنمية المهارات القيادية اللازمة لهن في مسيرتهن الكشفية.وأضافت الجمعية أنه أُقيمت بالتوازي ”الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية“، والتي قادتها القائدة ندى الصادق من مملكة البحرين الشقيقة، وشاركت في تقديم محاورها قائدات التدريب عهود الشمري، وسارة العتيبي، وأحلام العنزي، وسميرة انديجاني.وذكرت الجمعية أن هذه الدراسة تناولت الجوانب المتقدمة في إعداد القائدات الكشفيات، وعملت على تعزيز قدراتهن في مجالات إدارة وتنظيم الأنشطة الكشفية المتنوعة.وأكدت جمعية فتاة الأحساء أن كلتا الدراستين تضمنتا برامج تدريبية متكاملة، حرصت على الجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية.وجاء ذلك بهدف تطوير معارف ومهارات القائدات المشاركات بشكل فعال، وتقديم الدعم اللازم لمسيرة العمل الكشفي النسائي في المنطقة، وتمكين المرأة من أداء دورها القيادي في هذا المجال الحيوي.