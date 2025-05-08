شكرا لمتابعة خبر عن مؤرخ : 8 آلاف بيت شعري ذكرت الطائف بكل تفاصيلها منذ الجاهلية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المؤرخ والمؤلف، حماد السالمي، عن عدد الأبيات الشعرية التي ذكرت فيها الطائف.

وقال “السالمي” إن 8 آلاف بيت شعري ذكرت الطائف بكل تفاصيلها منذ الجاهلية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن أول أبيات ذكرت الطائف كانت في قصيدة لشخص من قبيلة ثقيف، مشيرا إلى أن ما ساعد الشعراء على ذلك كان أن الطائف مدينة حضارية منذ ظهورها.