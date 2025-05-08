شكرا لمتابعة خبر عن مختص : إدخال ابنك مدرسة أهلية تمنحه 99% يضر مستقبله أكثر مما يفيده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد الدكتور عبدالرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، سياسات بعض المدارس الأهلية في منح الطلاب درجات مرتفعة بشكل مبالغ فيه دون معايير واضحة.

وقال العازمي خلال حديثه عبر قناة “السعودية” : “ابني ما استطاع أن ينجح في الصف الأول الثانوي بهدف رفع معدله والانتقال إلى مدرسة خاصة، لكن كيف يُمنح الطالب امتياز أو حتى 100% و99% من غير أساس؟ هذا يُحبطه ويزرع لديه سلوكًا خاطئًا واعتمادًا على معدل غير حقيقي”.

وأضاف أن هناك مدارس أهلية تقدم مستوى تعليميًا أفضل من بعض المدارس الحكومية، إلا أن الطالب بات يواجه إشكاليات متعددة، سواء بسبب نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو الإجازات المطولة، فضلًا عن الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

وأردف العازمي: “أصبحت أرى الطلاب في الشوارع صباحًا عند مروري بالمدارس، لماذا لا يداومون يوم الخميس؟ ولماذا تتسبب أقل الأسباب، مثل تغير بسيط في الطقس، في تغيب الطلاب؟”