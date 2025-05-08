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الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 10 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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