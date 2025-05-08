شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهم شروط الزيارات الميدانية في برنامج حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

التواجد في المسكن خلال الفترة المحددة للزيارة.

التعاون مع الموظف وتزويده بالمعلومات بالمعلومات المطلوبة.

التحقق من مطابقة عنوان المسكن المسجل لدى البرنامج مع العنوان المسجل في عقد الإيجار.

حساب المواطن

عقوبة التحايل للحصول على الدعم

التحايل للحصول على الدعم

الدمام - شريف احمد - خلال الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين في برنامج حساب المواطن، يتم التواصل مع المستفيد لتحديد موعد الزيارة.ويجب التأكد من تحقيق:يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.وذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.