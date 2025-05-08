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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهم شروط الزيارات الميدانية في برنامج حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خلال الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين في برنامج حساب المواطن، يتم التواصل مع المستفيد لتحديد موعد الزيارة.
ويجب التأكد من تحقيق:
وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.
ويجب التأكد من تحقيق:
- التواجد في المسكن خلال الفترة المحددة للزيارة.
- التعاون مع الموظف وتزويده بالمعلومات بالمعلومات المطلوبة.
- التحقق من مطابقة عنوان المسكن المسجل لدى البرنامج مع العنوان المسجل في عقد الإيجار.
حساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.
عقوبة التحايل للحصول على الدعمأكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.
وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.