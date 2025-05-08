شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الهوية.. طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

الدخول على موقع نظام نور من هنا.

تسجيل الدخول لحساب المستخدم.

الانتقال إلى قسم التقارير.

تحديد خيار إشعار بنتيجة الطالب.

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عنه.

الضغط على زر بحث.

ستظهر النتيجة بالتفصيل.

نظام نور

التسجيل في النقل المدرسي

إعفاء كامل

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإعفاء يأتي ضمن جهودها لدعم هذه الفئات وتسهيل حصول أبنائهم على كافة الخدمات التعليمية المساندة دون تحميل أسرهم أي أعباء مالية إضافية.

الدمام - شريف احمد - يعتبر نظام نور من أهم المنصات التعليمية التي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية، ويمكن تنفيذ الخدمة كالتالي:يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلبة والمعلمين وكذلك أولياء الأمور، مما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة بخطوات بسيطة.أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم 1447هـ، مؤكدة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر نظام ”نور“ المركزي.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها المبكرة للعام الدراسي الجديد، وبهدف توفير خدمة النقل بشكل منظم وميسر لجميع الطلاب المستحقين في مختلف مناطق المملكة.في لفتة إنسانية واجتماعية، بينت الوزارة أن هناك فئتين من الطلاب سيتم إعفاؤهم بالكامل من رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي لهذا العام، وهما الطلاب من ذوي الإعاقة، وأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.