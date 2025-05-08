شكرا لمتابعة خبر عن خبير إرشادي يكشف أهم الاستراتيجيات التي تساعد الطالب على تجاوز اختبارات القدرات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبدالرحمن العازمي، عن أهم الاستراتيجيات التي تساعد الطلاب على تجاوز اختبارات القدرات والتحصيلي، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر والمستمر.

وقال العازمي، خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”:

“يجب على الطالب الاستعداد بالدراسة طوال العام، من خلال القراءة، والتحليل، والتفسير، وفهم ما يدور في المقرر الدراسي”.

وشدد على أهمية اتباع طريقة تعلم تتناسب مع شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن نمط التعلم يجب أن يتوافق مع النمط التحصيلي لتحقيق أفضل النتائج.