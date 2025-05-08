شكرا لمتابعة خبر عن مختص يحسم الجدل حول علاقة تحليل لغة الجسد بالجن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسم المختص في تحليل لغة الجسد والفراسة، منيف بن دمخ، الجدل المثار بشأن وجود علاقة بين تحليل لغة الجسد والجن.

وقال بن دمخ خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” المُذاع على قناة روتانا خليجية : “كثيرون ممن لا يمتلكون وعيًا كافيًا يعتقدون أن تحليل لغة الجسد مرتبط بالجن، وهذا غير صحيح إطلاقًا لأن لغة الجسد لها علم واسع وبات مجالًا للدراسة” .

وأشار إلى أنه تعرض لاتهامات بالغيبية، معلقًا: “أكتفي بالابتسام فقط، ولا أحب الدخول في جدال مع شخص غير واعٍ”.