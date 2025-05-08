شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

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ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 30-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.



الدفاع المدني يحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه وتربة والخرمة ورنية.

وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمة والجموم والكامل.

