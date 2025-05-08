شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متفاوتة الغزارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

تنبيهًا عن حالة الطقس

أمطار حتى الأحد

الدمام - شريف احمد - أصدرفي منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تضمن هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.يشمل التنبيه المدينة المنورة ومحافظتي خيبر ووادي الفرع، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً.كما نبّه المركز من حالة مطرية أخرى متوسطة، تترافق معها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.إضافةً إلى صواعق رعدية، وتشمل محافظتي الحناكية والمهد، وتستمر من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل.



أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه وتربة والخرمة ورنية.وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمةوالجموم والكامل.

كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء ومرات.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على حائل وخفيفة إلى متوسطة على نجران والقصيم.