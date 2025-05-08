شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

الدفاع المدني يحذر

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 36 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 40 درجة مئوية.- الرياض 36 درجة مئوية.- جدة 33 درجة مئوية.- أبها 27 درجة مئوية.- تبوك 36 درجة مئوية.- بريدة 35 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 34 درجة مئوية.- سكاكا 34 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 37 درجة مئوية.- المجمعة 34 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 35 درجة مئوية.- شرورة 39 درجة مئوية.دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه وتربة والخرمة ورنية.وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمة والجموم والكامل.