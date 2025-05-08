جامعة الملك عبدالعزيز تنظم دورة تدريبية لتأهيل مراجعي الاعتماد الأكاديمي

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وذكر عميد عمادة الجودة والإعتماد الأكاديمي ا.د. حامد بن عبدالرؤوف صالح بأن هذه الدورة هي ضمن خطة الجامعة الطموحة لاعتماد برامجها الأكاديمية، والتي استمرت لمدة 7 أيام، تشمل 3 أيام عن بعد و4 أيام حضورياً في مقر العمادة بالجامعة. وذلك خلال الفترة من 29/4/2025م إلى 7/5/2025م.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين في مجال مراجعة الاعتماد الأكاديمي، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الملك عبد العزيز والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث قدم الدورة فريق من المدربين بالمركز بمشاركة فريق من المشرفين من المركز الوطني وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لضمان تنفيذ التدريب بأعلى مستويات الجودة.
كما تستهدف الدورة التدريبية الى اعداد فريق مراجعين اعتماد داخليين بالجامعة وتعزيز القدرات الأكاديمية والجودة التعليمية للمشاركين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ويعزز من مكانة الجامعة على المستوى الأكاديمي.
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