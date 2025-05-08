شكرا لقرائتكم خبر انطلاق النسخة الوطنية الأولى لمسابقة 3MT بجامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 18 جامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة "الأطروحة العلمية في ثلاث دقائق" 3MT العالمية، في نسختها الوطنية الأولى بمشاركة 18 جامعة سعودية، برعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ونظمتها كلية علوم الإنسان والتصاميم بالتعاون مع الوقف العلمي بالجامعة اليوم الأربعاء 7 مايو 2025م بمسرح عمادة شؤون الطلاب.

وتشهد التصفيات النهائية مشاركة مع 15 متسابقًا من مختلف جامعات المملكة، ةتعتمد فكرة مسابقة 3MT على تحدي طلبة الدراسات العليا لتقديم ملخص لأبحاثهم وأهميتها بوضوح وإيجاز خلال ثلاث دقائق فقط، وذلك أمام جمهور متنوع وغير متخصص، مع استخدام شريحة عرض واحدة.

ويخضع المتسابقون لتقييم دقيق يستند إلى معايير تشمل وضوح المحتوى، ومهارات التواصل الفعال مع الجمهور، وغيرها. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز مهارات العرض، والبحث العلمي، والتواصل الأكاديمي لدى الطلاب الباحثين، وتمكينهم من شرح أبحاثهم بفاعلية.

وتهدف المسابقة في النسخة الوطنية إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا في جميع أنحاء المملكة على تبسيط وعرض أبحاثهم، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والتميز الأكاديمي. وتتضمن الفعاليات المصاحبة معرضًا يعرض إنجازات الأقسام العلمية والمخرجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وفي ختام المسابقة يتم تكريم الفائزين بجوائز تقديرًا لتميزهم البحثي وإبداعهم الأكاديمي، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل متخصصة في مجالات البحث العلمي والابتكار.

جدير بالذكر أن مسابقة "أطروحة في ثلاث دقائق" بدأت في جامعة الملك عبدالعزيز عام 2017 بمبادرة من كلية علوم الإنسان والتصاميم على مستوى أقسامها العلمية بمشاركة 14 متسابقة، ومنذ عام 2018، اتسع نطاق المسابقة ليشمل مختلف كليات الجامعة، وبلغ عدد المشاركين في مراحلها الأولية للنسخة الحالية 68 متسابقًا قبل الوصول إلى هذه المرحلة النهائية.

المركز الأول

ريم علي الجزيري

جامعة الملك عبدالعزيز

المركز الثاني

ريم عامر العامر

جامعة الملك خالد

المركز الثالث

فاطمة صالح الغفيلي

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل