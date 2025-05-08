شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محادثات مثمرة.. وزير الصناعة يختتم زيارته الرسمية إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى فرنسا استمرت 3 أيام، ترأس خلالها وفد منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وعقد الخريف خلال الزيارة، سلسلة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين، وقادة شركات صناعية وتعدينية بارزة في فرنسا، شملت لقاء المندوب الوزاري لتوريد المعادن والفلزات الاستراتيجية، والرؤساء التنفيذيين لشركة Airbus Helicopters، وشركة Airbus Commercial، بحضور الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسي.

كما قابل الرئيس التنفيذي لشركة Safran، إضافة إلى شركة ‏Orano Mining، وشركة Sidel، وBel Group.

فرص الاستثمار المشتركة

وبحثت تلك اللقاءات فرص الاستثمار المشتركة في التعدين، وفي قطاعات صناعية متقدمة منها صناعات الطيران التجاري والمروحيات والأقمار الصناعية والأغذية.

كما استعرضت اللقاءات الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين.



تعزيز القدرات الصناعية للمملكة

وشهد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة، توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة Sidel الرائدة عالميًا في حلول تعبئة وتغليف الأغذية والسوائل، لإنشاء مركز خدمات إقليمي للشركة في المملكة، إضافة إلى مركز لتأهيل الكوادر البشرية.

وزار الوزير الخريف في مدينة مارينيان الفرنسية المرافق الصناعية لشركة Airbus Helicopters، كما زار منشآت شركة Airbus للطيران التجاري والأقمار الصناعية في مدينة تولوز.

ورافق وزير الصناعة في زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

وتتماشى الزيارة مع مستهدفات رؤية 2030، بتعزيز القدرات الصناعية للمملكة في قطاعات استراتيجية واعدة، تحقق التنوع للاقتصاد الوطني.