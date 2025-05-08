السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تطلق التصفيات النهائية لأكبر مسابقة قرآنية في البلقان بمشاركة متسابقين من 22 دولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق غدًا، في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، التصفيات النهائية لأكبر مسابقة دولية لحفظة القرآن الكريم في منطقة البلقان، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثالثة، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا، وبالتنسيق مع سفارة المملكة في جمهورية ألبانيا.

واستقطبت المسابقة منذ انطلاقتها أكثر من (2350) متسابقًا ومتسابقة من (22) دولة في منطقة البلقان وأوروبا، هي: كوسوفا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، إيطاليا، تركيا، اليونان، بلغاريا، التشيك، قبرص، سلوفينيا، كرواتيا، رومانيا، صربيا، إستونيا، بلجيكا، أوكرانيا، جورجيا، روسيا، بيلاروسيا، وسان مارينو.

ومن هذا العدد الكبير، تأهل 142 متسابقًا ومتسابقة إلى المرحلة النهائية، بعد خوضهم تصفيات تمهيدية أُقيمت في بلدانهم خلال الأشهر الماضية، وتستمر التصفيات النهائية من (8) إلى (11) مايو الجاري، في خمسة أفرع: حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ عشرة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، حفظ جزأين، وتلاوة خمسة أجزاء نظرًا، مع مراعاة جودة الأداء والتجويد للفئات السنية ما بين سنتين إلى 10 سنوات.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز (500) ألف ريال سعودي، بينما تُقدّر الميزانية العامة للمسابقة بنحو (1.2) مليون ريال، في تأكيد على ما توليه المملكة من دعم وعناية لكتاب الله وأهله في مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تحكيم التصفيات لجنة دولية متخصصة تضم نخبة من العلماء والحفّاظ من ذوي الخبرة الطويلة، ممّن شاركوا في تحكيم الدورات السابقة، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، يمثلون المملكة العربية السعودية (عضوين)، وألبانيا، ومقدونيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك.

وتحظى هذه المسابقة بمتابعة واهتمام مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تجسيدًا لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة كتاب الله والعناية بحفظته، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونشر القيم الإسلامية المعتدلة.

وتعد إقامة هذه المسابقة ضمن البرامج الدعوية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية بالخارج؛ وذلك تشجيعًا لأبناء المسلمين لحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية والتمسك بالكتاب والسنة على منهج الاعتدال والوسطية.

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