شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه وتربة والخرمة ورنية.

وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمةوالجموم والكامل.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء ومرات.



وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على حائل وخفيفة إلى متوسطة على نجران والقصيم.