شكرا لقرائتكم خبر عن "الندوة العالمية" تشيد بمبادرة "طريق مكة" في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمبادرة "طريق مكة" لعام 1446ه، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

تستهدف المبادرة تيسير إجراءات سفر ضيوف الرحمن، بدءًا من مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، مرورًا بأداء مناسك الحج، وانتهاء بعودتهم إلى أوطانهم بكل يُسر وسهولة.

الارتقاء بخدمة الحجاج

وأكدت الندوة أن هذه المبادرة النوعية المنفذة في 11 مطارًا دوليًا في 7 دول، تعكس حرص المملكة على الارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة، تشمل تسهيل إصدار التأشيرات، وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من الاشتراطات الصحية، وفرز الأمتعة والمنقولات، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم.

