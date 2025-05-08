انت الان تتابع جماهير الاتحاد لـ"الخليج 365": الصدارة للعميد.. ريمونتادا النصر ما فيها جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 مايو 2025, 9:48 مساءً

في واحدة من أكثر مواجهات دوري روشن إثارة وتشويقًا قلب الاتحاد الطاولة على مضيفه النصر في ريمونتادا مثيرة ليحقق فوزًا دراماتيكيًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن ختام منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين الاتحاد الذي تأخر بهدفين مبكرين من النصر أظهر شخصية البطل وعاد بقوة في الشوط الثاني ليسجل ثلاثة أهداف حاسمة ويؤكد تمسكه بصدارة الدوري ومواصلته الصراع على اللقب ورصدت الخليج 365 تفاعل الجماهير بعد نهاية اللقاء حيث قال المشجع عبدالعزيز الشهري إن الاتحاد لا يستسلم بسهولة رغم صدمة الهدفين الفريق عاد بقوة بعناصره المميزة وقلب النتيجة في اللحظات الحاسمة أما الطفلة تاليا المشجعة الصغيرة فقالت لسبق إنها فخورة بتشجيع الاتحاد ووصفته بالفريق العظيم مؤكدة أن كل عائلتها اتحادية وأن الفريق أثبت اليوم جدارته وفي الجهة المقابلة عبر أحد مشجعي النصر عن غضبه الشديد من أداء الفريق قائلاً إن المدرب والبدلاء غير مؤهلين وحتى رونالدو لا نحتاجه كلاعب بل إداريًا فقط واصفًا الوضع الإداري والفني بالفاشل حسب تعبيره الجماهير الاتحادية هتفت عقب اللقاء بصوت واحد الصدارة للعميد ما فيها جديد معتبرين الفوز ريمونتادا للتاريخ تجسّد شخصية الاتحاد أمام أي خصم وفي أي ملعب بهذا الانتصار واصل الاتحاد تمسكه بصدارة الدوري رافعًا رصيده إلى النقطة الواحدة والسبعين بينما توقف رصيد النصر عند النقطة الستين

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