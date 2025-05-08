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السديس: ندعو إخواننا الحجاج إلى احترام الأمن والالتزام بالتعليمات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تفاؤله بموسم حج ناجح ومتميز.

وقال السديس من خلال مداخلة له بقناة الإخبارية: “ندعو إخواننا المسلمين والقاصدين إلى احترام الأمن والالتزام بالتنظيم والتعليمات والتوجيهات الأمنية، ومنها الحرص على سلامتهم وأمنهم”.

ونوه السديس بأن موسم الحج سيكون بيسر وسهولة من خلال الحكم والقرار الصحيح وهو الحج بتصريح .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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