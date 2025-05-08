شكرا لمتابعة خبر عن السديس: ندعو إخواننا الحجاج إلى احترام الأمن والالتزام بالتعليمات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تفاؤله بموسم حج ناجح ومتميز.

وقال السديس من خلال مداخلة له بقناة الإخبارية: “ندعو إخواننا المسلمين والقاصدين إلى احترام الأمن والالتزام بالتنظيم والتعليمات والتوجيهات الأمنية، ومنها الحرص على سلامتهم وأمنهم”.

ونوه السديس بأن موسم الحج سيكون بيسر وسهولة من خلال الحكم والقرار الصحيح وهو الحج بتصريح .