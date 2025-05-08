شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو.. "جسور" ينقل الزوار إلى رحاب الحرمين بـ"الواقع الافتراضي" والان نبدء بالتفاصيل

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تقنية الواقع الافتراضي

الدمام - شريف احمد - قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجربة غامرة عبر جناح الواقع الافتراضي (VR), ضمن فعاليات معرض "جسور" في نسخته السادسة الذي تنظمه الوزارة في العاصمة الكوسوفية بريشتينا.وعاش الزوّار تجربة تفاعلية مؤثرة بدأت من المسجد الحرام، وشاهدوا الكعبة المشرفة وساحاتها، وانتقلوا افتراضيًا إلى المسجد النبوي، وزيارة الروضة الشريفة في مشهد يمزج بين التقنية والمهابة الروحية.يذكر أن تقنية الواقع الافتراضي (VR) تُعد من أبرز التقنيات المستخدمة في المحاكاة الحديثة.وتتيح للمستخدم التفاعل داخل بيئة ثلاثية الأبعاد باستخدام نظارات وأجهزة خاصة، ما يمنحه تجربة غامرة تحاكي الواقع بدقة عالية، وتُسهم في تعزيز التعليم والتثقيف والتجربة الوجدانية.