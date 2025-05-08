شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والرين والقويعية والدوادمي وعفيف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. طقس متنوع على الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من طقس متنوع على المنطقة الشرقية يوم الخميس، تشمل أتربة مثارة وأمطار خفيفة ورياح نشطة.

وتبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء على الخفجي وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق.

بينما تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على ذعبلوتن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

ويُتوقع ان تشهد الخفجي والنعيرية أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.