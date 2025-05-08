شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والرين والقويعية والدوادمي وعفيف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
وتبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء على الخفجي وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق.
بينما تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على ذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويُتوقع ان تشهد الخفجي والنعيرية أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والرين والقويعية والدوادمي وعفيف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
طقس متنوع على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من طقس متنوع على المنطقة الشرقية يوم الخميس، تشمل أتربة مثارة وأمطار خفيفة ورياح نشطة.
وتبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء على الخفجي وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق.
بينما تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على ذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويُتوقع ان تشهد الخفجي والنعيرية أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.