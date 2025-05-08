شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. جراحة عاجلة تنهي معاناة مقيمة من تسرب السائل النخاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنهاء معاناة مقيمة أردنية تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت تعاني تسرب السائل النخاعي من الجهة اليسرى للأنف، ما تسبب لها في مضاعفات صحية شديدة.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ، وهي تعاني حمى شديدة، وصداعًا مزمنًا، إلى جانب تسرب واضح للسائل النخاعي.

ثقب في قاع الجمجمة

وبعد إجراء الفحوصات التشخيصية الدقيقة باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، تبين وجود ثقب في قاع الجمجمة تسبب في التهاب السحايا، وتقرر التدخل الجراحي العاجل باستخدام تقنية المنظار الجراحي المدعوم بالجهاز الملاحي، الذي أسهم في تحديد موقع الثقب بدقة عالية، وهو عامل حاسم في نجاح هذا النوع من العمليات.



تركيب قسطرة دقيقة

واستُخدِمت أنسجة من جسم المريضة لضمان التئام الجرح بشكل طبيعي وقبول الجسم لها.

وأفاد تجمع مكة الصحي بأن العملية استغرقت نحو 6 ساعات، رُكبت خلالها قسطرة دقيقة في منطقة تجمع السائل الدماغي، وحُقنت بصبغة خاصة ساعدت في اكتشاف الثقب الذي بلغ حجمه ما بين 1 إلى 2 ملم، وهو حجم دقيق يصعب رصده بالأشعة التقليدية.

وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى دون تسجيل أي مضاعفات، وبعد مراجعتها للعيادة ومتابعة حالتها لوحظ تحسن كبير واختفاء الأعراض تمامًا.

أكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذا النجاح يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تحققها مستشفيات التجمع في مجال العمليات الجراحية المتقدمة باستخدام أحدث تقنيات المناظير، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.