شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق حملة رقابية شاملة على محطات الوقود في المملكة بمشاركة 300 مراقب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت الحملة الرقابية الشاملة العاشرة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة، بمشاركة 11 جهة حكومية، لضمان توفير الوقود عالي الجودة والالتزام بالاشتراطات النظامية، حيث تشارك أكثر من 300 مراقب ومراقبة في الحملة التي تغطي 23 مدينة ومحافظة وتستمر لمدة أربعة أسابيع، تزامنًا مع موسم الحج وإجازة عيد الأضحى.

تركز الحملة، التي بدأت يوم الأحد الماضي، على متابعة توافر المنتجات البترولية ومطابقتها للمواصفات، من خلال سحب عينات من البنزين والديزل والزيوت، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المحطات الرخص النظامية والتصاريح اللازمة، مثل ملصق التقييس لمضخات الوقود، وتراخيص العاملين، والرقابة على المساجد والمرافق التابعة.

وشملت الحملة أكثر من 913 محطة موزعة على 21 مدينة ومحافظة في المملكة، بمشاركة 311 مراقبًا من مختلف الجهات الحكومية.

ومن جانبها، دعت اللجنة التنفيذية لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستهلكين للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز عناية الشركاء بوزارة الطاقة على الرقم 1914 أو 8001244777، أو من خلال تطبيق خدمة الشركاء على متجري (أبل ستور) و (أندرويد ستور)، أو عبر حساب اللجنة على منصة إكس (@FSEC_KSA).