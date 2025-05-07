شكرا لمتابعة خبر عن المسند: مايو آخر موسم أمطار في المملكة والتنبؤ بالصيف غير دقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إن الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة يُعد من أشد المناطق حرارة في هذه الأيام من السنة، نتيجة تعرضه المبكر لموجات الكتلة الهوائية الحارة والجافة.

وأضاف المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة ” إكس”، أن شهر مايو يُعتبر آخر موسم الأمطار في معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن التنبؤ بصيف هذا العام قد يكون صعبًا.

كما أشار إلى أن النماذج المناخية تشير إلى صيف حار أو معتدل، ولكن النتائج ما زالت متواضعة ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بحالة الطقس في الصيف المقبل، مضيفًا عودة طيور الخواضير والصفار.