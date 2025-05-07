شكرا لمتابعة خبر عن منع مطالبة أي مبالغ مالية من الطلاب لحفلات التخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت مصادر صحفية بأنه تم منع مطالبة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بدفع اي مبالغ مالية لحفلات التخرج أو حفلات التكريم.

وأكدت المصادر ذاتها أن مدير المدرسة هو المسؤول عن توفير الميزانية للاحتفال.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في وقتٍ سابق الزي المدرسي الوطني لطلاب المراحل الدارسية.

ويتضمن زي المرحلة الابتدائية بنين “الثوب” والشماغ أو الغترة،والعقال (اختياري)، فيما يتكون زي البنات من مريول زهري وبلوزة بيضاء.