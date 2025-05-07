اخبار السعوديه

منع مطالبة أي مبالغ مالية من الطلاب لحفلات التخرج

0 نشر
0 تبليغ

  • منع مطالبة أي مبالغ مالية من الطلاب لحفلات التخرج 1/2
  • منع مطالبة أي مبالغ مالية من الطلاب لحفلات التخرج 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن منع مطالبة أي مبالغ مالية من الطلاب لحفلات التخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت مصادر صحفية بأنه تم منع مطالبة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بدفع اي مبالغ مالية لحفلات التخرج أو حفلات التكريم.

وأكدت المصادر ذاتها أن مدير المدرسة هو المسؤول عن توفير الميزانية للاحتفال.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في وقتٍ سابق الزي المدرسي الوطني لطلاب المراحل الدارسية.

ويتضمن زي المرحلة الابتدائية بنين “الثوب” والشماغ أو الغترة،والعقال (اختياري)، فيما يتكون زي البنات من مريول زهري وبلوزة بيضاء.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا