محافظ الخرج يدشن بصمة التطوع التقني

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عرض تعريفي حول المشروع، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ويهدف إلى أن يكون منصة حاضنة للعطاء المجتمعي من خلال تمكين الكوادر التدريبية وتأهيل الفرق التطوعية، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز المبادرات التقنية والإنسانية، وابتكار نماذج تطوعية مستدامة. وأعلن تدشين المشروع مباركًا لهذه المبادرة ومثنيًا على أهدافها، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة.
كما أثنى محافظ الخرج على جهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ومبادراتهم المتميزة في تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي، مشارك، ومبادر.
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