محافظ الخرج يدشن بصمة التطوع التقني

دشّن محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد مشروع «بصمة التطوع التقني»، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان المحافظة سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، يرافقه عدد من قيادات المنشآت التدريبية بمحافظة الخرج، وبحضور عدد من منسوبي الإدارة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عرض تعريفي حول المشروع، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ويهدف إلى أن يكون منصة حاضنة للعطاء المجتمعي من خلال تمكين الكوادر التدريبية وتأهيل الفرق التطوعية، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز المبادرات التقنية والإنسانية، وابتكار نماذج تطوعية مستدامة. وأعلن تدشين المشروع مباركًا لهذه المبادرة ومثنيًا على أهدافها، ومتمنيًا لها التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة.

كما أثنى محافظ الخرج على جهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، ومبادراتهم المتميزة في تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية هذه المشاريع في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي، مشارك، ومبادر.