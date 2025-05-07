أمانة المدينة تعلن جاهزية خطط الحج

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لموسم الحج لعام 1446 هـ بخطة توعوية وميدانية متكاملة، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإرشادات والمعايير الصحية، ضمن جهود شاملة تُعنى بالصحة العامة، وسلامة الحجاج، وخدمة الزائرين.

وأوضحت أمانة المنطقة، أن الخطة يعمل عليها 6432 كادرًا بشريًا و825 آلية على مدار الساعة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز ثقة ضيوف الرحمن بجودة الأطعمة والخدمات، وإبراز جهود الأمانة شريكًا رئيسيًا في التنظيم والصحة العامة، فضلًا عن نشر التعليمات الخاصة بتنظيم حركة المشاة، وإظهار الإرث الديني والتاريخي لمنطقة المدينة المنورة.

وتركّز الخطة على تكثيف الرقابة على المنشآت، والامتثال للمعايير الصحية، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية التطوعية في خدمة الحجاج، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة في الساحات والطرق بالمنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، والأحياء السكنية، وتهيئة الكوادر لأعمال صيانة الطرق، والإنارة، والرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، ومكافحة آفات الصحة العامة، إلى جانب الفرق الرقابية الميدانية لرصد الملاحظات، وضبط الغشّ التجاري بمشاركة الجهات ذات العلاقة.