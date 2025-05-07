السعودية | وزارة الخارجية: المملكة تُعلن عن استضافة اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا خلال الربع الأخير من العام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن (MSC Leaders Meeting) في محافظة العُلا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025م، وذلك في خطوة تعكس دور المملكة كمنصة للحوار الدولي في مجالي الأمن والسياسة.

وقد أُعلن عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث مثل المملكة بالاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.

والتقى سموه خلال الاجتماع، بالرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونخ للأمن الدكتور بنديكت فرانك، الذي أعرب عن بالغ شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه، فيما جدد سموه التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.

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