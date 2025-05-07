شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية.. نجاحات كبرى للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبذل المملكة جهودًا رائدة في البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، الذي حقق إشادة دولية ونجاحات كبرى منذ انطلاقه في عام 1990

وأجرى البرنامج خلال 33 عامًا، وحتى نهاية عام 2024، 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة، والتقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة في العالم، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله

تقييم الحالات

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نخبة من الأطباء السعوديين

انقسام الجنين

تحدث حالة

السيامي" عندما ينقسم الجنين بعد 13-15 يومًا، وهي حالة نادرة تسمى "التوائم المتطابقة" التي تشترك في المشيمة والكيس الأمنيوسي



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معدل حدوثها 1 من كل 100 ألف ولادة حية، وتكون الأجنة الإناث أكثر تأثرًا من الذكور

التوأم الملتصق هو توأم متماثل التصقت أجسادهما في الرحم ويظلان ملتصقين جسديًا غالبًا في منطقة الصدر أو البطن أو الحوض

صعوبة عمليات الفصل

وتُعد عمليات فصل التصاق التوائم بالرأس من أكثر العمليات تعقيدًا، وتقدر نسبة المواليد الموتى بنحو 60

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وحتى الآن هناك افتقار إلى بيانات جيدة التوقيت وموثوقة في هذا الصدد

بينما يرجع العلماء ولادة توائم ملتصقة لعدة أسباب بينها وراثية وصحية، وبعضها بيئية تتعلق بالتلوث البيئي والغذائي

-.يقيّم البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية حالة كل توأم على حدة، حسب حالته ووضعه الصحي، لمعرفة الأعضاء المشتركة وحالتها، وعلى أثر ذلك يجري تحديد الفريق الطبي المشارك في العملية.فمثلًا يكون الالتصاق في الصدر، فيجري تحديد الفريق المتخصص في الصدر، وأحيانًا في العمود الفقري، فيجري اختيار الفريق المتخصص في ذلك المجال.وهكذا تحديد كل حالة حسب أماكن الالتصاقات في أعضاء التوائم، واستشعارًا من المملكة بأهمية ذلك جمعت تلك التخصصات في مكان واحد.والبرنامج مستمر في إضافة الكوادر الطبية والوطنية في كل عملية جديدة، إذ يملك فريقًا أول وثانٍ وصفًا ثالثًا، علاوة على تقديم نخبة من الأطباء السعوديين محاضرات علمية، ونشر بحوث متعلقة بفصل التوائم في عديد من الدول.وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن المسيرة الحقيقية لعمليات فصل التوائم، بدأت منذ عملية التوأم السوداني (سماح وهبة) في عام 1992، التي رافقها تشكيل فريق متخصص لمثل هذه العمليات، وتكللت العملية بفضل من الله ومنّة بالنجاح.التوأم الملتصق "